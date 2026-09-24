Forj Medical abre planta de dispositivos médicos en Alajuela

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Una inversión de $15 millones permitió la apertura de una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos en la Zona Franca Evolution, en Alajuela, donde Forj Medical ya cuenta con más de 50 colaboradores y prevé contratar más personal antes de finalizar 2026.

La instalación tiene casi 5 mil metros cuadrados y cuenta con salas limpias de clase 8, conforme a la norma ISO, además de líneas de montaje automatizadas y manuales. Desde el país se fabricarán dispositivos médicos terminados y subconjuntos destinados a clientes cuyos productos llegan a mercados internacionales.

“La inauguración de esta nueva planta en Costa Rica representa un hito importante en nuestros esfuerzos por seguir reforzando nuestra estrategia de cadena de suministro global. Nos permitirá ampliar la capacidad, desarrollar una oferta de producción cercana al mercado y mejorar la resiliencia operativa en beneficio de nuestros clientes”, declaró Ward Sokoloski, director de Operaciones de Forj Medical.

La compañía también planea ampliar su planilla durante 2027, con puestos relacionados con ingeniería, finanzas, manufactura y logística. La ubicación de Costa Rica fue considerada estratégica por su posición para atender el mercado norteamericano y optimizar las cadenas de suministro, reduciendo tiempos de distribución.

Forj Medical señaló que sus nuevas instalaciones permitirán desarrollar soluciones para áreas como navegación quirúrgica, electrofisiología, control de la diabetes, administración de medicamentos y terapias cardiovasculares. La empresa estadounidense cuenta con seis plantas en Norteamérica, Singapur, Indonesia y Costa Rica.

“Costa Rica no solo atrae inversión en dispositivos médicos: avanza hacia una nueva generación de manufactura de mayor valor agregado, innovación y complejidad tecnológica. Este proyecto reafirma que nuestro talento, la solidez de nuestro ecosistema y nuestra plataforma de comercio e inversión nos permiten competir y generar valor en las cadenas globales de una de las industrias más dinámicas del mundo”, manifestó Arianna Arce, ministra de Comercio Exterior a.i.

El proyecto se incorpora a un sector que concentra una parte significativa de las exportaciones costarricenses. En agosto de 2026, el equipo de precisión y médico representó el 46% de las exportaciones de bienes, con ventas por $7.286 millones.

Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), destacó que el ecosistema cuenta con más de 100 compañías de inversión extranjera directa, que emplean a más de 63 mil costarricenses.