A las 6:15 p.m., y entre una lluvia que parecía parte del espectáculo, Fonseca hizo su entrada triunfal al escenario con su inolvidable éxito “Eres mi sueño”, provocando una explosión de alegría entre los asistentes que, desde horas antes, aguardaban con ansias el inicio del show.

La energía no bajó ni un instante. El intérprete continuó con “Quiero que te enamores”, haciendo cantar a todo pulmón a un público que, a pesar del espacio reducido, se abría paso para bailar y disfrutar al máximo cada tema.

Acompañado de una banda impecable y un juego de luces que daba vida a cada canción, Fonseca entregó una presentación cargada de ritmo y emoción.

Foto: Randall Sandoval.

La complicidad entre el artista y su audiencia fue inmediata y contagiosa.

Los clásicos no tardaron en llegar.

Antes de seguir, el colombiano tomó un momento para dirigirse con cariño a sus fans:

“No tengo palabras para expresar la emoción que me da volver a Costa Rica, un lugar que llevo en el corazón. Desde hace muchos años vengo a este país y siempre me reciben con tanto amor. ¡Ustedes son muy ‘Pura Vida’, literal!”, afirmó.

Foto: Randall Sandoval.

“Les traigo una parranda desde la tierra del olvido, mi querida Colombia. ¡Vamos a disfrutar!”, compartió el colombiano.

Luego, el repertorio continuó con temas como “La Psicóloga”, “Si tú me quieres” y “Volver a verte”, que mantuvieron la vibra en lo más alto.

Uno de los momentos más íntimos de la noche llegó cuando interpretó una canción muy especial, que, según confesó, lo conecta con su rol más importante fuera de los escenarios.

Foto: Randall Sandoval.

“Esta canción me emociona mucho porque me recuerda a mi faceta de papá. Intento hacer lo mejor que puedo”, dijo con sinceridad.

Con cada acorde, Fonseca reafirmó por qué su música traspasa generaciones y fronteras: su voz, su carisma y su cercanía hacen de cada concierto una experiencia para el alma.