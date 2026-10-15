Fonseca regresará al país por segunda vez en menos de un año

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El cantante colombiano Fonseca regresará a Costa Rica el próximo viernes 12 de marzo de 2027 para ofrecer un concierto en Parque Viva, en Alajuela, como parte de su nueva gira internacional “Antes que el tiempo se vaya”.

La presentación fue confirmada por la productora One Entertainment, que traerá nuevamente al país al intérprete.

Foto: Cortesía

El espectáculo servirá para que sus seguidores costarricenses disfruten en vivo de una nueva etapa musical del artista, quien promociona su undécimo álbum de estudio.

La más reciente presentación de Fonseca en Costa Rica se realizó el 27 de marzo de 2026, cuando ofreció un concierto gratuito en el Parque Metropolitano La Sabana, como parte del Festival Internacional de las Artes (FIA).

Anteriormente, el cantante también se había presentado en el país el 16 de agosto de 2025, cuando compartió escenario con Carlos Vives en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén de Heredia, durante la celebración del aniversario número 13 de la productora Jogo.

Por el momento, One Entertainment no ha confirmado las fechas de venta de las entradas, los precios ni las localidades disponibles para el concierto.