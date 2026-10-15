Fonseca anuncia concierto en Costa Rica

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El cantante colombiano Fonseca llegará a Costa Rica el próximo 12 de marzo de 2027 para ofrecer un concierto, según anunció la productora One Entertainment, que confirmó la presentación del artista en el país.

La noticia representa una nueva oportunidad para que el público costarricense disfrute en vivo de la música del intérprete, reconocido por canciones que fusionan el pop latino con ritmos tropicales y colombianos.

Foto: Cortesía

Por el momento, la productora no ha dado a conocer cuándo saldrán a la venta las entradas ni ha anunciado detalles adicionales sobre los precios y las localidades.

Se espera que en los próximos meses se brinde más información sobre la presentación y los mecanismos para adquirir los boletos.