Los fondos generacionales dominarán la sesión de hoy en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

Parte de lo que analizarán es si habrá afectación sobre la cuenta individual de los afiliados, es decir, sobre los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).

Otro punto será revisar si existe base jurídica para hacer este cambio, que se considera el mayor en materia de pensiones, después de la Ley de Protección al Trabajador.

Esto se hará a dos semanas de que empiecen a regir los fondos generacionales, que consisten en dividir en cuatro grupos los aportes al ROP, según la edad de cada afiliado.

Pese a ello, Tomás Soley, superintendente de Pensiones a.i., ha insistido en que a su criterio no hay razones técnicas ni jurídicas para variar el calendario normativo definido por el Conassif en 2023.

El estudio realizado por el regulador sobre el tema apunta a que, pese a haber un menor rendimiento para los trabajadores de mayor edad, se elevaría la tasa de reemplazo, es decir, el dinero a recibir por el futuro pensionado.

Se extrae que, según las estimaciones de la Superintendencia de Pensiones (Supen), este proyecto lograría pasar de un 16,5% a un 19,8% la tasa de reemplazo en un horizonte de 40 años.

Juan Antonio Vargas, abogado y experto en pensiones, manifestó que habría que revisar los supuestos. “Esta lógica estaría bien si los fondos generacionales existieran hace 20 años, pero no es así”, manifestó.

En cuanto al tema legal asegura que no hay estudios. “El que aprueba la reforma es el Conassif, pero no existe un criterio jurídico. Sacaron un reglamento que no se sujeta a ninguna ley y lo ideal hubiera sido que esos estudios estuvieran en 2023, no que los hagan posterior a aprobar la reforma”, recalcó.