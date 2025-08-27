El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) considera que el fondo destinado a familiares de víctimas de femicidio no es viable a largo plazo.

Yerlin Zúñiga, presidenta del Inamu, expuso ante la Comisión de la Mujer que es necesario sustituir el concepto de subsidio por un esquema de indemnización.

Actualmente, el “Plan de reparación integral de personas sobrevivientes de femicidio” se encuentra en revisión, tras una propuesta de reforma.

Zúñiga explicó que, al aprobarse el fondo económico, no se contempló una estrategia financiera que garantizara su continuidad.

“No hemos logrado implementar la ley de manera efectiva”, afirmó, tras presentar argumentos presupuestarios que respaldan la necesidad de modificar el modelo.

La normativa vigente otorga subsidios a familiares de primer y segundo grado de consanguinidad, lo que implica que, en una familia compuesta por una mujer jefa de hogar, dos hijos y sus padres, se deban asignar recursos a cuatro personas.

Actualmente, el fondo se financia únicamente con un impuesto que genera cerca de ¢13 millones mensuales, luego de que se eliminara el aporte de otro tributo.

Zúñiga advirtió que, bajo el esquema actual, un solo núcleo familiar podría representar un gasto acumulado de hasta ¢540 millones.

Además del subsidio, los beneficiarios pueden acceder a becas, vivienda y servicios de apoyo ofrecidos por distintas entidades públicas.

Cambios urgentes

Para el Inamu, lo más adecuado sería otorgar un monto único, que podría variar según las condiciones de cada caso.

Si se mantiene el sistema actual, de los 256 femicidios registrados desde 2016, 159 correspondían a mujeres

con hijos, lo que representaría una inversión de ¢191 mil millones a lo largo del tiempo.

Zúñiga también enfatizó que el tema está estrechamente vinculado con la prevención, y que es fundamental educar para evitar estos crímenes: “El femicidio se puede prevenir; la vida no tiene precio”.