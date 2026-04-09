Fondo de pensiones del Magisterio depende 95% de inversiones

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El fondo de pensiones del Magisterio Nacional depende en un 95% de los ingresos generados por inversiones financieras, según el más reciente informe de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). Este dato evidencia que la sostenibilidad del sistema está directamente ligada al comportamiento de los mercados. Es decir, un eventual deterioro sostenido en los mercados financieros podría afectar directamente los rendimientos del fondo. Por su parte, el informe señala que cerca del 50% del patrimonio del fondo proviene de rendimientos acumulados, lo que confirma que no solo se trata de administrar aportes, sino de hacerlos crecer mediante inversiones.

El director ejecutivo de Jupema, Carlos Arias, explicó que esta dependencia no es una debilidad en sí misma, sino una característica propia de los sistemas de pensiones modernos.

“El mundo de las inversiones y de las pensiones están muy correlacionados. Para garantizar pensiones hay que administrar eficientemente los recursos y generar los rendimientos necesarios”, explicó Arias. En términos sencillos, señala que el fondo no puede limitarse a guardar el dinero, sino que debe invertirlo para que crezca. Sin esos rendimientos, no sería posible sostener el pago de pensiones en el largo plazo.

El jerarca también aclaró que, aunque existe una alta dependencia de los mercados, el régimen funciona bajo el modelo de beneficio definido, lo que obliga a la institución a pagar las pensiones independientemente de las condiciones económicas. “Nosotros sí o sí tenemos que garantizar la pensión, independientemente de lo que suceda en los mercados”, garantizó.

Esto significa que Jupema debe responder por los pagos. Incluso señaló que estarían garantizando los pagos por los próximos 100 años.

“Las personas que ya están pensionadas viven tranquilas con su pensión. Las personas que se van a pensionar de aquí a 100 años tienen asegurada su pensión y las personas que ni siquiera han nacido que trabajarán en educación también tendrán su pensión asegurada”, dijo.

Para enfrentar esa exposición, la institución aplica una estrategia de diversificación, es decir, distribuye los recursos en distintos tipos de inversiones, tanto a nivel nacional como internacional, así como en crédito.

Esto permite equilibrar posibles pérdidas con ganancias en otros sectores.

Arias detalló que existe un monitoreo constante de los mercados y de factores internacionales que puedan afectar las inversiones, como conflictos o volatilidad financiera.

Con esa información, ajustan sus decisiones para mantener la estabilidad del fondo. “Siempre hemos estado por encima de la necesidad de rendimiento, eso es lo que fortalece el fondo”, afirmó.

Por otra parte, la junta al presentar el informe 2025, detalló que el fondo superó los ¢6,1 billones en dicho periodo.