FMI recomienda bajar tasas de interés al Banco Central

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) una mayor relajación de la Tasa Política Monetaria (TPM), lo que permitiría una reducción en las tasas de interés en el mercado nacional.

“La tasa real de Política Monetaria se sitúa por encima de su nivel neutral estimado por el personal técnico del FMI, efectuar recortes adicionales de la tasa apuntalaría la demanda interna y evitaría que la inflación y las expectativas inflacionarias queden estancadas por debajo del rango que el Banco Central ha fijado como meta”, indicó el análisis de Varapat Chensavasdijai, director de la misión del Artículo IV por parte del ente internacional.

Dicha sugerencia se da en un contexto donde la inflación interanual, en el mes de febrero, descendió a -2,7%; fijando el décimo mes consecutivo de deflación en el país y 34 meses donde el indicador se encuentra por debajo del rango de tolerancia (entre el 2% y el 4%) del BCCR.

En la última reunión de parte de la Junta Directiva del Banco Central sobre la TPM, los directivos tomaron la decisión de realizar una pausa para que las reducciones, que suman un 0,75% menos, realizadas en el 2025, se trasladaran al sistema financiero nacional.

Sin embargo, las tasas negociadas para los préstamos han subido un 0,60% en los últimos meses.

“Aquí hay una desconexión que queríamos hacer notar, muchas de las actividades económicas han experimentado un incremento en las tasas de crédito. Por ejemplo, actividades inmobiliarias, agricultura, comercio, transporte, servicios y consumo con tarjetas. Esto es algo que no va en la dirección correcta de lograr una mejor transmisión de la política monetaria hacia el resto de la economía por medio de este canal”, comentó Alonso Alfaro, economista jefe del BCCR.

Para el FMI “es fundamental preservar la credibilidad del marco de metas de inflación para mantener bien ancladas las expectativas de inflación y lograr una transmisión eficaz de la política monetaria”.

En el corto plazo, explican que un debilitamiento de la demanda interna representa un riesgo para que la inflación continué bajando. Sin embargo, el aumento de los precios de materias primas como el petróleo, producto del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, podrían generar una reacción para que aumenten los precios de la economía.

Reformas al sistema de pensiones

En su exposición Chensavasdijai retoma varias reformas pendientes en el sistema de pensiones. En lo que concierne al Régimen Obligatorios de Pensiones (ROP) destacan la flexibilización de los límites regulatorios sobre las inversiones en los mercados extranjeros que pueden realizar las Operadoras.

Actualmente, solo pueden colocar un 50% del dinero en los fondos en el exterior.

“Ayudaría a diversificar los activos de dichos fondos, con el respaldo de los esfuerzos que se están llevando a cabo para profundizar el mercado cambiario”, comentó.

Además, recalcaron que el país debe evitar las propuestas legislativas que buscan el retiro total o parcial de los recursos en el ROP, debido a los efectos adversos para la macroeconomía del país.

Entidades como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda enlistaron aumentos en la inflación, tasas de interés y reducción en el tipo de cambio como parte del impacto de las iniciativas.

Con respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social, señalaron que las reservas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) son insuficientes para atender las necesidades a largo plazo.