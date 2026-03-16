FMI pide aprobar reforma para emisión de deuda en el exterior

El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó que la reforma constitucional para permitir la emisión de deuda externa por parte del Poder Ejecutivo mejoraría la gestión de los compromisos financieros del Gobierno y ayudaría a reducir los costos del endeudamiento.

La propuesta implicaría que la Asamblea Legislativa brinde la autorización dentro del límite global de endeudamiento aprobado en el presupuesto de la República que se presenta cada año.

“Los representantes comentaron que es un desperdicio total que Costa Rica hubiera tenido tan buen comportamiento en su economía, que hayamos logrado una mejora sustancial en la calificación de riesgo y todavía no pudiera salir al mercado internacional a buscar las mejores opciones para colocar los bonos”, señaló Pilar Cisneros, diputada oficialista.

Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios considera que es necesario mantener el sistema actual establecido por la Constitución Política que garantiza un control por parte de los legisladores.

“Es necesario que haya otro ente, en este caso la Asamblea Legislativa, que fiscalice y vigile que las condiciones de un crédito son óptimas, que no hay exposición al riesgo cambiario porque pueden excederse en los créditos en dólares. En cualquier momento se puede disparar el valor del dólar”, expresó.

El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, indicó que la cartera realiza subastas semanales para emitir los bonos de deuda en el mercado local, sin embargo, para los mercados internacionales debe pasar por el Congreso.

“Eso nos genera una poca flexibilidad en el manejo de la deuda. Afuera se preguntan por qué con la calificación que tenemos y con la posibilidad de acceder a recursos más baratos, no lo hacemos o duramos tanto. Nos miran con asombro de que no podamos acceder a los mercados internacionales con mayor facilidad”, comentó el jerarca.

De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, la deuda del Gobierno Central supera los ¢31 billones, de los cuales el 25% está colocada en el mercado internacional, equivalente a ¢7 billones. A este monto se le suman cerca de ¢14 billones por intereses en la deuda interna y ¢5 billones de deuda externa.

Cerca del 35% está pactada en dólares u otras monedas, mientras que el 65% restante es en colones. Además, el 60% tiene un plazo de vencimiento superior a los 5 años.

En diciembre del 2025, el gobierno presentó un nuevo proyecto de Eurobonos por un total de $13.500 millones por los próximos nueve años.

Otras reformas

El FMI destacó el rol de la Regla Fiscal para la reducción del gasto y la mejoría en las finanzas públicas del país.

“Ha sido fundamental para garantizar la disciplina fiscal, al tiempo que las mejoras en la administración tributaria y las mejoras tecnológicas ya han comenzado a dar frutos. Se espera que la plena implementación de la Ley Marco de Empleo Público contenga el crecimiento del gasto primario a lo largo del tiempo”, comentó el personal técnico.

Sin embargo, agregan que el espacio fiscal se ha visto reducido por un aumento en las exoneraciones que redujeron los ingresos del gobierno. Por lo que proponen una reforma tributaria.

Entre las propuestas destacan una tasa única para la renta de las empresas, conocido como Renta Global, elevar la progresividad del impuesto a las utilidades de personas físicas e implementar un mecanismo de “feebate”, es decir, un impuesto en las emisiones de gases de los vehículos.

“Es necesario introducir cambios en la política tributaria para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda. Aumentar la recaudación para apoyar un mayor gasto productivo en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas”, mencionaron.

También destacaron la importancia de reducir el gasto tributario, es decir las exoneraciones. Este es uno de los aspectos principales que contempla Hacienda para lograr un aumento en los ingresos del Gobierno.

“Hay muchas exoneraciones que no van hacia los sectores más vulnerables de la población, que justamente son los que tienen una propensión a consumir mayor y podrían generar una mayor actividad económica si se destinan esos recursos hacia los sectores más vulnerables”, indicó Lücke.

Pilar Cisneros Diputada Oficialista

“Hemos hecho un esfuerzo enorme y tenemos que seguir recurriendo al mercado nacional con las tasas de interés más caras y los plazos más cortos. Países que tienen peor calificación que Costa Rica logran colocar sus bonos a una mejor tasa de interés y a un plazo mucho más largo porque pueden salir al mercado internacional”.

Paulina Ramírez Diputada del PLN

“Yo no veo que la Asamblea Legislativa haya sido un obstáculo. En lo que va de estos 4 años no hemos dejado de aprobar un solo crédito presentado por el Gobierno. Hemos visto la buena fe o más bien el interés de todos los legisladores de trabajar en favor del país y que haya una adecuada gestión de deuda”.