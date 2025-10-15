El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la proyección de crecimiento económico para Costa Rica en el informe sobre el Panorama Económico Mundial. La cifra para el 2025 cerraría en un 3,6%.

En la entrega anterior del documento nuestro país tenía un porcentaje de un 3,4%, por lo que el organismo internacional aumentó su cálculo en 0,2 puntos porcentuales.

Mientras que para el 2026, el FMI redujo la proyección, pasando de un 3,4% estimado en abril del presente año a un 3,3% para la entrega de octubre. El escenario se mantiene en un 3,5% para el 2030.

A pesar de la mejora que expone la organización, el indicador permanece por debajo de lo conseguido en años anteriores cuando el crecimiento económico en el 2023 fue superior a un 5% y en el 2024 se desaceleró a un 4,3%.

Para la inflación, el FMI estima un 0,4% para el cierre del presente año, mientras que en el 2026 subiría a un 2%, entrando en el rango de tolerancia que estableció el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El informe señala que el impacto de los aranceles se ha ido disipando, desde su anuncio, debido a las reducciones en las tarifas para algunos países, aunque siguen presentes con consecuencias para el comercio internacional de bienes.

“El impacto negativo de los aranceles en la economía global se encuentra en el extremo moderado del rango, gracias a la

agilidad del sector privado, que adelantó las importaciones en la primera mitad del año y reorganizó rápidamente las cadenas de suministro para redirigir los flujos comerciales, a la negociación de acuerdos comerciales entre varios países, y a la moderación general del resto del mundo, que en gran medida mantuvo abierto el sistema comercial.”, indicó Pierre-Olivier Gourinchas, economista en jefe del FMI.