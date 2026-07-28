FMI aplaude gestión económica de Milei

Buenos Aires (AFP) La directora del FMI dio un fuerte espaldarazo al Gobierno argentino durante una visita a Buenos Aires, al asegurar que el país está “en una situación más sana” desde que Javier Milei asumió en 2023.

Kristalina Georgieva destacó un “progreso significativo en la estabilidad macroeconómica y financiera desde 2023” en Argentina, el mayor deudor del Fondo, en conferencia de prensa junto con el ministro de Economía Luis Caputo.

Durante el gobierno del ultraliberal Milei y en el marco de un profundo ajuste fiscal, Argentina firmó un acuerdo crediticio por $20 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La jefa del FMI saludó la baja de la inflación, el superávit fiscal y la mejora en la calificación crediticia de Argentina. “Cuando tenemos estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño general de la economía mejora”, afirmó.

Georgieva dijo que eso se traduce en el dinamismo de sectores como petróleo, gas, minería y agricultura, aunque subrayó que el país debe crear nuevos puestos de trabajo formales y aumentar el consumo.

Caputo sostuvo que “la relación con el Fondo Monetario es excelente, a todo nivel” y dijo luego a periodistas que Georgieva “tuvo una muy buena reunión con el presidente” Milei.

“Fue muy efusiva en felicitar en todo momento”, dijo Caputo, que informó que la funcionaria se reunió también con el gabinete de ministros.

Georgieva prevé viajar el martes a Vaca Muerta, un enorme yacimiento de petróleo y gas de esquisto, considerado pilar de la autonomía energética y de las exportaciones argentinas, en la provincia de Neuquén, unos 1.200 km al sur de Buenos Aires.

La visita de Georgieva se produce en medio de fuertes contrastes en la economía argentina, que de la mano de Milei transita un periodo de máxima austeridad.

Con una inflación contenida que pasó de tres dígitos a 33,5% anual a junio, el ajuste supuso amplios recortes del gasto público.

Asimismo, el crecimiento es débil aún (+0,2% interanual) y el consumo interno anémico.

No obstante, el FMI prevé para Argentina un crecimiento del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027.

Al mismo tiempo, según un reciente informe del Banco Central, los impagos de los hogares argentinos con los bancos se han triplicado en un año, hasta alcanzar el 12,8% del total, su nivel más alto en 20 años.

En este contexto, decenas de manifestantes protestaron el lunes frente al Ministerio de Economía para dar la “malvenida” a Georgieva.