Como ya es costumbre, después de cada episodio de la serie biográfica de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Florinda Meza sale a negar los hechos.

Primero, la intérprete de ‘Doña Florinda’ aseguró que la serie está hecha para vender. Después, desmintió el origen del personaje del ‘Chapulín Colorado’ como se vio en el episodio 3.

Ahora, niega el origen de ‘El Chavo’, nuevamente falseando los hechos que sucedieron en el episodio 4. En dicho episodio, se ve cómo Roberto Gómez Bolaños está preparando el inicio de dicho programa para tener más rating que la competencia.

“¿El team back para iniciar las grabaciones? Eso no pasó , pero es una idea linda pensar que lo hubiéramos hecho así. Roberto no escribió el Chavo para “pegarle a la competencia”… pero le pegó “.

Pero ya se sabía que Florinda criticaría el episodio, como lo ha hecho desde el inicio de la serie. Lo que no se sabía era que se iba a defender de todas las críticas.

Y es que en la serie se le acusa como una “roba maridos”, ya que, aún siendo pareja del director del programa, Enrique Segoviano, coqueteaba con Roberto cuando este tenía esposa y 6 hijos.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mi. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!… Aún si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos del Chavo eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: “La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”. Tantas mentiras, tantos juicios temerarios sin conocer realmente los hechos, tanto odio los daña a ustedes”.