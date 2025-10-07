La participación de Bad Bunny en el programa Saturday Night Live desató una ola de comentarios y entusiasmo entre los fans, luego de que el artista sorprendiera al público al ponerse en la piel de “Quico”, en una parodia inspirada en el icónico programa El Chavo del 8.

Durante el sketch lleno de comedia y guiños nostálgicos, el cantante de “Tití Me Preguntó” compartió escena con Marcello Hernández y Chloe Fineman, quienes también se transformaron en personajes de la inolvidable vecindad. La escena rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios en redes sociales por su creatividad y sentido del humor.

Este segmento funcionó como un homenaje a uno de los programas más emblemáticos de la televisión hispana, y su impacto fue tal que Florinda Meza, quien dio vida a la recordada “Doña Florinda”, no tardó en manifestarse.

La actriz usó sus redes sociales para compartir su sentir ante este reconocimiento al legado del show, y aprovechó para elogiar al intérprete puertorriqueño:

“Me preguntan mi opinión sobre el sketch en el programa Saturday Night Live. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral, hay mucho cariño ahí y se nota. Yo le agradezco este homenaje al show, pero sobre todo a Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny”, escribió Meza en su cuenta de Instagram.

La mexicana también confesó que revivir a los personajes más queridos de la vecindad la emocionó profundamente, y no dudó en señalar al cantante urbano como quien más logró sacarle una sonrisa: