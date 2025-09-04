La constancia, técnica, estrategia y control emocional fueron determinantes para que los paratletas costarricenses Pilar Riveros y Diego Quesada brillaran en el torneo “Chicago 2025 Américas Para Archery Cup Leg 2”.

Ambos se colgaron la medalla de oro en equipos mixtos tras vencer 153-145 a la representación de Estados Unidos. En lo individual, Pilar obtuvo la medalla de plata y Diego finalizó en la cuarta posición.

Minutos antes de la final, el arco principal de Pilar cayó al suelo, desajustando por completo la configuración con la que había practicado. Esto la obligó a competir con su arco de respaldo. “Eso me generó ansiedad, además no aparecía el arco sustituto. Son momentos muy intensos antes de una final, pero me siento orgullosa de cómo lo manejé emocionalmente”, comentó Riveros.

El evento se disputó en el North Side Archery Club de Chicago, con 48 paratletas de 10 países.

Pilar avanzó directamente a semifinales, donde venció 138-137 a Wendy Gardner (USA). En la final cayó 138-140 ante Syahidah Alim (SGP), logrando la plata.

Diego tuvo bye en la primera ronda. Luego derrotó 142-131 a Keith Sekora (USA), pero cayó 140-143 ante Daniel Comeau (CAN). En el duelo por el bronce perdió 131-141 frente a Chris Hall (USA), terminando cuarto.

En la ronda clasificatoria (72 flechas), Pilar sumó 664 puntos y Diego 683.

Esta fue la primera competencia internacional de ambos tras los Juegos Paralímpicos París 2024.