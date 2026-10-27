Flávio Bolsonaro habría huido de Brasil hacia Estados Unidos, según medio argentino

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El senador y excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil con rumbo a Estados Unidos a través de Argentina, una versión que es investigada por la Policía Federal brasileña dos días después de la segunda vuelta electoral.

La Policía Federal canceló este martes los pasaportes común y diplomático de Bolsonaro, luego de que venciera a las 11 a. m. el plazo de 24 horas que tenía para entregar los documentos. La medida había sido ordenada por el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), quien además le prohibió salir del país.

Bolsonaro es investigado en una causa por presunto lavado de dinero relacionada con plataformas de apuestas y empresas vinculadas al abogado Willer Tomaz. El senador también figura en otra investigación relacionada con el financiamiento de una película sobre la trayectoria política de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

La Nación informó que la Policía Federal investiga si el senador salió de Brasil por tierra hacia Argentina con la intención de continuar viaje hacia Estados Unidos. La versión surgió inicialmente de una publicación del medio argentino Infobae.

Fotografía AFP

Sin embargo, hasta este martes las autoridades brasileñas no habían encontrado registros formales de la salida de Bolsonaro del país, mientras que el Gobierno argentino informó que tampoco existían registros de su ingreso a territorio argentino.

La Nación también reportó que un avión privado Gulfstream G400 llegó la noche del lunes a Puerto Iguazú, procedente de Buenos Aires, y tenía prevista una nueva salida durante la madrugada. El vuelo, sin embargo, no se concretó debido a que faltaba uno de los pasajeros.

El paradero de Bolsonaro permanecía desconocido este martes, mientras las autoridades intentaban determinar si abandonó Brasil al margen de los controles migratorios.