Flávio Bolsonaro dice que es “el líder” de Brasil

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

(AFP, EEUU) El senador Flávio Bolsonaro afirmó este miércoles que es “el líder de Brasil”, tras huir a Estados Unidos después de perder las elecciones contra el presidente Lula.

En una confusa serie de publicaciones en X, en las que primero se autodenominó el “verdadero presidente de Brasil” antes de difundir otra versión usando la palabra “líder”, Bolsonaro hizo sus primeros comentarios desde que abandonó el país y llegó este miércoles a Florida.

“Me dirijo al pueblo brasileño y a la comunidad internacional como el líder de Brasil”, escribió.

“Los criminales que robaron la elección en Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”, agregó.

Desde Estados Unidos “lideraré la oposición”, afirmó, al compararse con Charles De Gaulle o los opositores venezolanos Juan Guaidó y el premio Nobel de la Paz María Corina Machado.

Estados Unidos concedió visado a él y a su familia, que le acompañó en la huida desde Argentina con una escalada en Ecuador.

El presidente Donald Trump es aliado de la familia Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Había liderado la primera vuelta, pero tras una campaña energizada, Lula se impuso con una inesperada remontada, en una jornada electoral que fue extendida por dos horas por orden de un juez del Supremo.

En su carta, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro señala que fue objeto de un “repugnante fraude electoral”.

Lula ganó con una diferencia de 4,4 millones de votos al senador.

Flávio Bolsonaro tenía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

En Brasilia, el líder del Partido Liberal de Bolsonaro en el Senado, Rogerio Marinho, expresó su “solidaridad” con el excandidato, al que calificó como “exiliado político”.

Sin embargo, tomó distancia con la carta publicada desde Estados Unidos.

Flávio Bolsonaro “hoy es una expresión de la derecha de Brasil (…) se autodenomina líder y es un hecho: es un líder”, dijo a periodistas Marinho, quien coordinó la campaña presidencial conservadora.

El senador no respaldó los señalamientos de Bolsonaro sobre un fraude electoral: “El Partido Liberal no puede hacer esa afirmación (…) no hay pruebas en ese sentido”.