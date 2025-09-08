El Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el encargado de fiscalizar el debido etiquetado de los productos agrícolas en los supermercados del país, según confirmo la oficina de prensa de la cartera.

Dicho proceso se sustenta por medio del reglamento técnico de algunos productos como la cebolla y la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley 7472.

“Todo lo que se vende en el mercado nacional, en Costa Rica, tiene que cumplir con ciertas disposiciones, ciertas reglas o normas. Eso, normalmente, aquí se le denomina reglamentos técnicos, hablando del tema específico de cebolla, por ejemplo, se tiene que identificar si la cebolla es nacional o extranjera y el origen”, señaló Marco Arroyo, viceministro del Aérea Económica y Consumidor del MEIC. Por parte del Ministerio de Agricultura (MAG), estos deben velar por la calidad y origen de los productos que ingresan al territorio nacional. El ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, indicó que han trasladado la inquietud de los productores y que, en coordinación con el MEIC, se están realizando una serie de controles en puntos de venta para verificar que se cumple la normativa.

Petición del Agro

A inicios de agosto, representantes de la Asociación Hortícola del Irazú demandó que los supermercados deben identificar, por medio de rótulos, las cebollas de agricultores costarricenses y las importadas con su país de origen.

De manera que los costarricenses pueden tener más información al momento de realizar las compras y escoger el producto que prefieran.

Además, interpusieron una demanda ante la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC debido a que varios comercios en el país ignoran la normativa.

“Le solicito a su autoridad realizar una inspección en los supermercados, con el fin de que se decomisen todas las mallas de cebolla que tienen la inconsistencia en el etiquetado y se mantienen puestos a la venta para el consumidor costarricense.

Lo anterior debido a que, dichos productos ponen en peligro la salud pública de todos los consumidores, ya que son de origen peruano y se venden como si fuesen producidos en Costa Rica sin indicar si fueron importados legal o ilegalmente y si cumplen con los protocolos fitosanitarios para el ingreso de productos agrícolas al país”, se lee en el texto del documento.

La denuncia detalla que existen errores en el etiquetado de las cebollas en mallas.

“Por un lado indican que es un producto producido en Costa Rica. Sin embargo, al verificar la etiqueta se logra acreditar que es un producto importado y que su origen es de Perú.

Por tal motivo, el consumidor no tiene claridad para formar su decisión de consumo”, advierten.

Respuesta del Supermercado

“El caso que nos ocupa, y que fue debidamente notificado por el MEIC, reviste gran relevancia, por lo que nos dimos a la tarea de hacer nuestras revisiones internas y, en efecto, detectamos que existió un error en el etiquetado, limitado a pocas tiendas. De inmediato comenzó el proceso de realizar los ajustes pertinentes, por lo que la situación debería estar completamente corregida con la mayor celeridad”.