Un joven de 22 años, de apellido Parra, enfrenta acusaciones por utilizar aplicaciones de citas y redes sociales para contactar hombres y luego robarles.

Así lo afirmó el fiscal, Ricky González, durante las conclusiones del debate, en el que se le imputan tres cargos: dos por robo agravado y uno por coacción.

En los casos de los robos, Parra habría utilizado Telegram y Tinder para contactar a personas interesadas en encuentros íntimos. Cuando las víctimas llegaban al lugar acordado, las amenazaba con un arma de fuego, según la fiscalía.

Antes del encuentro, el sospechoso y las víctimas compartían imágenes de índole sexual con el fin de concretar la cita.

“El objetivo del imputado nunca fue privar de libertad a las víctimas, sino amenazarlas con un arma de fuego y exigirles sus pertenencias, con una violencia creciente”, explicó el fiscal.

En el caso de coacción, Parra habría tenido una disputa con un conocido y, para intimidarlo, le envió fotos en las que aparecía con un arma, además de amenazar con hacerle daño a su hermana.

La fiscalía solicitó seis años de prisión por cada uno de los robos y tres años por el delito de coacción, para un total de 15 años de cárcel.

Contradicciones

La defensa del sospechoso cuestionó la tesis del Ministerio Público, señalando varias imprecisiones en los testimonios de las víctimas y algunos testigos presentados durante el debate.

Por ejemplo, uno de los afectados indicó que uno de los atacantes tenía tatuajes en el cuello, los cuales se atribuyen a Parra; sin embargo, el imputado no presenta esas características. Además, la acusación menciona que una de las víctimas fue amarrada con una soga y amenazada con un arma de fuego, pero nunca se encontraron ni el revólver ni la cuerda.

La defensa también sostiene que el teléfono incautado por autoridades judiciales no pertenece al sospechoso, por lo que piden la absolutoria por certeza.