Fiscalía solicita medidas contra oficial detenido en La Reforma

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Fiscalía de Flagrancia de Alajuela solicitó prisión preventiva contra el oficial detenido el jueves, como sospechoso de portar varios artículos electrónicos dentro del centro penal La Reforma.

Pase a la solicitud, el Tribunal decidió imponer medidas cautelares distintas al encarcelamiento.

Entre las medidas establecidas se encuentra la obligación de firmar periódicamente, mantener un domicilio fijo y no tener contacto con funcionarios que figuran como testigos dentro de la investigación.

La causa se mantiene bajo el procedimiento de flagrancia y, según se indicó, la continuación del proceso está programada para los primeros días de noviembre.

Ahora la investigación continuará bajo la vía de flagrancia, mientras las autoridades avanzan con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades en este caso.