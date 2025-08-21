El Ministerio Público reconoció que no cuenta con prueba suficiente para sostener la acusación contra un hombre de apellido Valdivia, señalado como presunto líder de un laboratorio de fentanilo desarticulado en Costa Rica.

Durante el juicio, la Fiscalía explicó que el caso se debilitó luego de que el intermediario clave en la investigación fuera asesinado, lo que impidió cerrar la cadena de evidencias.

Aunque existían indicios que lo vinculaban, como la compra de pastillas en su vivienda y referencias de un testigo ya fallecido, no se logró acreditar con certeza su participación en las transacciones.

En contraste, para otros dos imputados, de apellidos Arroyo y Martínez, el Ministerio Público solicitó 14 años de prisión. Ambos fueron observados por agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) entregando pastillas a un encubierto, lo que permitió documentar su participación directa en las ventas.

La investigación se desarrolló en conjunto entre la DEA y la PCD, bajo la dirección funcional del Ministerio Público. Según la acusación, los detenidos traficaban pastillas adulteradas con fentanilo, una sustancia de alto poder adictivo y letalidad.

La Fiscalía insistió en que, por el principio de objetividad, corresponde solicitar absolutoria para Valdivia por falta de prueba plena, aunque advirtió que los indicios recopilados podrían dar pie a futuras investigaciones.

Por su parte, el abogado defensor de Martínez pidió la absolución total de su representado, alegando que la investigación se basó en un delito provocado, sin pruebas sólidas de comercialización, y que la evidencia reunida debía considerarse inválida. El litigante sostuvo que se trata de un delito provocado o experimental, en el cual la voluntad criminal no existía previamente y fue inducida por agentes encubiertos.