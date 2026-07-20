Fiscalía: “Que una persona quede libre no significa que sea inocente”

Una de las críticas en la opinión pública en contra de las autoridades judiciales surge cuando una persona, detenida tras cometer un presunto delito, es puesta en libertad apenas unas horas después de su captura.

Sin embargo, el Ministerio Público asegura que recuperar la libertad no equivale a ser declarado inocente ni significa que el caso ha terminado.

Esto es porque en la mayoría de los procesos penales, la investigación continúa su curso con el imputado en libertad, ya que la detención es solo el inicio de un camino legal que busca llegar a un juicio donde finalmente se determine la culpabilidad o inocencia.

Así lo explicó Jorge Meckbel, fiscal de la Unidad de Trámite Rápido de la Fiscalía Adjunta de San José.

“Que una persona recupere su libertad no significa que sea inocente o que el caso haya terminado. Significa que, de momento, no debe estar en prisión, pero la investigación continúa”, indicó en el programa radial “Voces MP” del Ministerio Público.

El fiscal explicó que contrario a la creencia popular, la prisión preventiva no es un castigo anticipado ni una regla general. Es decir, que bajo el principio de inocencia que cobija a todos los habitantes, esta medida se define como el último recurso.

Para que un juez dicte prisión preventiva, la Fiscalía debe cumplir con los requisitos del Artículo 238 del Código Procesal Penal.

Primero, debe existir un grado de probabilidad de que el sospechoso cometió el delito, sustentado en videos, testigos o prueba técnica.

Y segundo, se deben demostrar los peligros procesales, aquí es donde entran en juego los arraigos, si tiene trabajo estable, domicilio fijo y otros elementos.

¿Qué son las pasadas policiales?

El fiscal Meckbel amplió sobre un supuesto uso confuso del término “pasadas”, sin embargo, indicó que un 98% de las pasadas policiales no son delitos.

Se trata de registros por consumo de drogas en vía pública, disturbios o embriaguez que quedan en archivos policiales.

“El término pasadas es populista y mal utilizado. El 98% de las pasadas policiales no son delitos; son registros por consumo de drogas o disturbios que ni siquiera llegan a la Fiscalía”, aseguró.

Para que estas pesen en un proceso, debe existir una condena en firme previa, es decir, una “hoja de delincuencia manchada” por un juez.

Asimismo señaló que el fiscal solo solicita las medidas; la decisión final recae siempre en un juez.