Fiscalía pide pena máxima contra sospechoso del robo millonario al BN

El Ministerio Público pidió un total de 396 años de prisión contra el principal sospechoso del robo de ¢3.200 millones al Banco Nacional entre 2021 y 2023.

Se trata de la solicitud de pena máxima de 33 delitos de peculado, y donde para cada uno se pide 12 años de cárcel, para un total de 396 años.

La Fiscalía basó la petitoria en las declaraciones de testigos que participaron en el debate, videos de seguridad que fueron presentados por la parte acusadora, así como por documentos aportados por otras instituciones.

La tesis del Ministerio Público es que Olivas sustraía hasta ¢30 millones de colones en un sobre de manila y con ese dinero compraba diferentes juegos de lotería nacional.

Esto con la intención de legitimar el dinero robado de la bóveda de la oficina donde trabajaba el exfuncionario bancario.

El fiscal Carlos Benitez indicó que el salario del funcionario en aquel momento era de ¢650 mil, y que con ese ingreso no podía comprar grandes cantidades de lotería, como indicaron dos testigos, que se dedicaban a la venta de lotería.

Uno de los “chanceros” afirmó durante el debate que Olivas compraba diariamente ¢500 mil y que en ocasiones llegó a realizar compras millonarias en diversos juegos de azar.

Por este motivo, la Fiscalía indicó que la petitoria de pena máxima era lo más adecuado en un caso que conmocionó a la ciudadanía, al tratarse del robo más grande en la historia de Costa Rica a nivel bancario.

“No existe, en ninguna circunstancia, ningún motivo por el cual se le pueda eximir a él de la responsabilidad de la comisión de estos hechos acusados. Por este motivo se pide que se declare a Olivas como responsable de 33 delitos de peculado, por este motivo se pide que se le imponga la pena de 396 años de prisión”, dijo Benitez.

Sin embargo, en estos casos, la pena no puedo sobrepasar la triple de la mayor (12 años), por lo cual la “pena neta” por tres delitos de peculado sería un máximo de 36 años de prisión.

“El imputado se aprovechó de una carrera que construyó y desarrolló en el banco desde el 2007, escaló hasta llegar a un puesto importante de la arteria económica del banco más importante del país”, agregó.

Rechazan ludopatía

Una de las tesis de la defensa, es que el imputado tenía una condición de ludopatía (adicción a los juegos de azar), la cual trataron de comprobar durante el debate.

Sin embargo, la Fiscalía señala que se trata de una excusa que más bien, viene a demostrar que Olivas si cometió los delitos señalados.

Uno de los testigos fue un perito forense, que indicó que no se podía determinar con exactitud que el acusado presentaba esta condición.

¿Más implicados?

Eduardo Jiménez, abogado de Olivas, indicó que no se puede señalar que su cliente robara la mayor parte del faltante de ¢3.200 millones y que otras personas funcionarias debieron haber cometido otras sustracciones.

¿Cómo es posible que si ellos saben que otras personas sacaron dinero no dijeran nada? ¿Ahora, cuánto fue? No dijeron cuál fue la cantidad exacta que se llevó Olivas, yo no creo que en un sobre de manila entran ¢30 millones como ellos afirman”, dijo.

Jiménez señala que en los videos de seguridad que se observaron por más de tres semanas en la sala de juicio de los tribunales de Goicoechea se identificó que otros funcionarios bancarios también sustraían dinero en efectivo.

Durante los tres meses del debate se cuestionó la falta de controles de seguridad a lo interno del banco y el comportamiento de varios funcionarios vinculados a la oficina donde se desempeñaba Olivas.

La Fiscalía también solicitó que Olivas devolviera un monto de ¢60 millones de colones asociados a premios de lotería y se le inhabilite de 12 años en cargos públicos.



Simulación de la prueba presentada en el debate.