La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) solicitó el sobreseimiento de la investigación contra el alcalde de San José, Diego Miranda, quien fue acusado de un supuesto incumplimiento de deberes y peculado por parte de la Procuraduría General de la República.

Según la solicitud hecha por las autoridades judiciales, “la citación que se le realizó al imputado Diego Miranda evidencia que fue en su calidad de alcalde y no en calidad personal (…), lo que puede concluirse entonces que, el conflicto derivó de una situación propiamente laboral y no personal del imputado Luis Diego Miranda Méndez”.

Bajo esta argumentación de la Fapta, la utilización de los abogados municipales que señaló la denuncia de la procuraduría no tendría efecto al tratarse de un asunto relacionado con sus labores de jerarca, por lo que se solicitó que se finalice el proceso legal contra el alcalde de San José.

Ante esta solicitud, Grupo Extra consultó a la Procuraduría sobre los pasos a seguir, quienes indicaron que la institución “participará de la audiencia convocada por el Juzgado Penal para conocer la solicitud de sobreseimiento definitivo, en la cual se expondrá la posición institucional”; ya que aún se podrá apelar y continuar con la investigación.