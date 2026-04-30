Fiscalía pide cárcel para exescolta de Gerald Campos por cobro irregular

La Fiscalía Anticorrupción solicitó una pena de 12 años de prisión contra un exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Jara, quien se desempeñó como escolta de Gerald Campos durante su gestión como subdirector de dicho cuerpo policial.

El proceso, que se desarrolla en los tribunales de Goicoechea, ha llegado a su etapa de conclusiones, y reveló una presunta trama de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos para la obtención de beneficios laborales irregulares.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, el imputado habría aprovechado su condición de agente de protección para falsificar horas extra y cobrarlas de manera ilegal.

La fiscal del caso, Diana Hernández, enfatizó que, a lo largo del debate, se logró acreditar un incremento injustificado en el patrimonio del exfuncionario.

Específicamente, la representación sostiene que el imputado se habría valido de su cargo para cobrar rubros por tiempo extraordinario en cada uno de los ocho eventos que han sido debidamente documentados y acreditados durante el juicio.

Ante estos hechos, la Fiscalía solicitó no solo la pena de 12 años de prisión, sino también una inhabilitación de 7 años para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, esta medida se considera “justa y razonable” dada la gravedad de las supuestas acciones del imputado y la presunta afectación a los fondos públicos.

Por su parte, el abogado de Jara, Francisco Dall’Anese, rechazó categóricamente los cargos, y restó crédito a las pruebas aportadas por la sección anticorrupción. La parte defensora alega que no existen pruebas contundentes y que, por el contrario, la evidencia disponible favorece a su representado.

Además, criticaron la acusación por ser, según su criterio, ambigua al no fundamentar por qué se afirma que los funcionarios no estaban trabajando en ciertos momentos o al no precisar la ubicación exacta de los involucrados durante los eventos cuestionados.

Las autoridades judiciales confirmaron que existe una causa abierta contra Gerald Campos, actual ministro de Justicia, relacionada con estos mismos hechos.

La Fiscalía General confirmó a Grupo Extra que el expediente contra el jerarca, bajo el número 22-000002-1961-PE, ya fue remitido con una acusación formal al Tribunal de la Corte Plena.

A Campos se le vincula con el caso de Jara debido a que era su jefatura directa cuando se dieron los presuntos cobros irregulares. Al jerarca se le acusa de los presuntos delitos de reconocimiento ilegal de beneficios laborales en concurso ideal con dos delitos de peculado, además de otros dos delitos de peculado en concurso ideal con dos delitos de falsedad ideológica.

Debido a que Gerald Campos ostenta inmunidad por su cargo actual como ministro, su situación jurídica es más compleja, pues debería renunciar al fuero para ser procesado.

Durante el juicio contra Jara, la Fiscalía aclaró que el análisis sobre la responsabilidad de Campos será objeto de un debate separado.