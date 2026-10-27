Fiscalía pide archivar causa contra ministro de Comunicación

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género solicitó al Juzgado Penal de Pavas el sobreseimiento definitivo a favor del ministro de Comunicación y Enlace, Arnold Zamora Miranda, quien figuraba como denunciado por el presunto delito de violación calificada.

Cabe destacar que un sobreseimiento definitivo es una solicitud formal para cerrar y archivar el caso de manera permanente, debido a que la investigación no encontró pruebas suficientes para llevar a un juicio.

Según informó el órgano fiscal, tras un riguroso análisis de las pruebas científicas y digitales recabadas durante el proceso, no fue posible reunir la evidencia necesaria para acreditar los hechos denunciados.

En estricto cumplimiento del principio de objetividad que rige al Ministerio Público, el despacho determinó que no existían los elementos probatorios para sostener una acusación formal.

La Fiscalía Adjunta de Género detalló que el requerimiento conclusivo con esta petición será remitido formalmente al Juzgado Penal en las próximas horas.