Fiscalía pide absolutoria para exdirector de la Policía Fiscal

La Fiscalía solicitó absolver por duda al exdirector de la Policía Fiscal, de apellido Malespín, por el delito de ingresar un reloj inteligente a un centro penal.

El fiscal Jeffrey Vargas indicó no hay suficientes pruebas para indicar que el imputado tenía la intención de ingresar el dispositivo electrónico.

Además, respaldó la tesis del imputado y la defensa, que todo se trató de un descuido al ingresar a la cárcel de San Sebastián el pasado 8 de julio.

El día de los hechos el imputado iba a visitar un posible cliente, pero nunca pudo contactarlo, ya que fue detenido y llevado a la Fiscalía.

El juicio ya concluyó este martes y se está a la espera del veredicto de la jueza de apellido Alfaro.