La Fiscalía considera atípica la investigación que se desarrolla contra el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y otros imputados en el caso conocido como reaseguros.

Tatiana García, fiscal de Probidad, explicó en entrevista con Diario Extra que, tras más de 20 años y múltiples procesos judiciales, el Ministerio Público ha realizado un “esfuerzo gigante” para avanzar en esta causa.

“No es una investigación típica. Ha requerido un trabajo extraordinario, no solo para recabar pruebas en Costa Rica, sino también en el extranjero”, señaló.

Como parte del proceso, se recopiló evidencia en Londres, Panamá y Estados Unidos, lo que implicó coordinaciones internacionales y la traducción de documentos. “El caso fue declarado de tramitación compleja”, agregó García.

La fiscal detalló que, desde la primera acusación presentada por el Ministerio Público en 2009, el expediente ha atravesado diversos procesos judiciales, lo que ha llevado a que se retome el debate hasta el año 2025.

Actualmente, los representantes del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) exponen sus argumentos como querellantes. El juicio fue suspendido y continuará la próxima semana.

Sobre el caso

Durante el inicio del debate, el Ministerio Público ha señalado principalmente al expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a Cristóbal Zawadzki, expresidente del INS, y a un exfuncionario de esa institución, identificado de Acuña Prado.

En apariencia, estas personas habrían desarrollado un plan delictivo para crear un fondo paralelo de capacitación de funcionarios, sin embargo, parte de estos recursos habrían sido “desviados” en temas de viajes y viáticos.

Sin embargo, la defensa del exmandatario costarricense señala que el caso inició como parte de una persecución política, con la intención de debilitar su figura tras su elección en la Organización de Estados Americanos (OEA).

Además, sostienen que los principales señalamientos no tienen relación con Rodríguez, ya que ocurrieron previo a que tomar el cargo de presidente de la República.