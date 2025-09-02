El Tribunal Penal de Liberia ventila el juicio contra Carmona, médico acusado de asesinar a su esposa Raquel Arroyo Aguilar para quedarse con una póliza de vida de $200 mil y utilizarla para pagar deudas hipotecarias.

Según la acusación del Ministerio Público, el crimen ocurrió el 15 de julio del 2020 en la vivienda del matrimonio, ubicada en el condominio Los Encinos, en Liberia.

La Fiscalía sostiene que Carmona suministró a la víctima altas dosis de benzodiacepinas y difenhidramina bajo el pretexto de tratar problemas de salud, pero con la intención de provocarle la muerte.

Las autoridades aseguran que, tras el deceso, Carmona retiró ¢1 millón del salario de su esposa y planeaba usar el dinero de la póliza para cancelar la hipoteca de dos viviendas y quedarse con el remanente.

Además, la parte querellante afirmó que durante el matrimonio la víctima habría sufrido violencia psicológica y patrimonial, con control sobre su dinero y actividades, y que el imputado mantenía una relación extramarital.

El juicio, que se desarrolla en la sala tres del Tribunal Penal de Liberia, se extenderá por varias semanas y contará con pruebas periciales para determinar la causa de la muerte y el manejo de los recursos financieros.

Por su parte la defensa del médico negó que existiera violencia intrafamiliar y rechazó que la muerte de la mujer respondiera a un móvil económico.

El abogado alegó que el proceso presenta versiones contradictorias entre la acusación de la Fiscalía y la querella, incluso con diferencias en la hora exacta de la muerte.

Asimismo, insistió en que el tribunal deberá valorar pruebas periciales y testimoniales para demostrar que Carmona no provocó el fallecimiento ni actuó con la intención de beneficiarse económicamente.

Lo acusan por muerte de funcionaria

• Imputado: Marco Carmona Jaén, médico en ejercicio, esposo de la víctima.

• Víctima: Raquel Arroyo Aguilar, funcionaria de la CCSS.

• Hechos: Según la Fiscalía, el 15 de julio del 2020 Carmona habría suministrado a su esposa altas dosis de benzodiacepinas y difenhidramina, provocándole la muerte en su vivienda en el condominio Los Encinos, Liberia.

• Móvil económico: La acusación sostiene que Carmona buscaba quedarse con una póliza de vida de $200 mil para cancelar hipotecas y quedarse con el remanente. Además, retiró ¢1 millón del salario de la víctima el mismo día del crimen.

• Otros señalamientos: La querella afirma que la víctima sufría violencia psicológica y patrimonial y que el acusado mantenía una relación extramarital.

• Defensa: Niega cualquier móvil económico o violencia y pide valorar pruebas periciales y testimoniales para demostrar su inocencia.