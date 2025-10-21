Fiscalía mantiene cuatro investigaciones contra alcalde de San José

El actual alcalde de San José, Diego Miranda, enfrenta cuatro investigaciones abiertas por los aparentes delitos de tráfico de influencias, incumplimiento de deberes, e influencia contra la Hacienda Pública; así como una causa sin especificar.

Según detalla la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), todas las denuncias contra Miranda se han presentado en poco más de un año, ya que la primera ingresó el pasado 09 de julio del 2024; mientras que la más reciente se dio el primero de septiembre de este año.

Sumado a ello, existen dos causas más abiertas contra el alcalde josefino, también por los delitos de incumplimiento de deberes e influencia contra la Hacienda Pública, sin embargo, estos cuentan con solicitud de desestimación por parte de la Fiscalía.

Diario Extra intentó conocer la posición de Miranda, así como de la Municipalidad de San José, sin embargo, pese a que se dio acuse de recibido a las consultas, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

¿Cuáles son los delitos que investigan?

La primera denuncia, investigada bajo el expediente 24-000333-1218-PE, se encuentra relacionada por la colocación de parquímetros, donde se le acusa de haber atrasado el funcionamiento de los mimos; sin embargo, en dicha ocasión la alcaldía señaló que se trataba de un error heredado de la anterior administración.

Por otra parte, dos de las causas relacionadas con incumplimiento de deberes e influencia contra la Hacienda Pública, se dan tras las denuncias interpuestas por la Auditoría Interna del gobierno local, esto por la adquisición irregular de 128 uniformes para la banda municipal por un costo de ¢27 millones; vestuarios utilizados en el Festival de la Luz 2023, bajo la administración del exalcalde Johnny Araya.

Estas dos investigaciones, según detalló el departamento de prensa del Ministerio Público, se encuentran con solicitud de desestimación

En cuanto a los otros tres expedientes, la información al respecto no ha circulado a los medios nacionales, sin embargo, la Fapta mantiene los casos abiertos.

¿Qué son las causas abiertas?

Diario Extra conversó con el abogado administrativo Carlos Campos, quien detalló que las causas abiertas contra Miranda responden directamente a delitos que solamente pueden incurrir los funcionarios públicos; ya que están relacionados con el manejo de fondos estatales o municipales.

“Esos delitos son aquellos que protegen la función pública, la ética y la Hacienda Pública; es decir, el buen desempeño de la administración y además los fondos públicos. Hay otro tipo de delitos que protegen la vida, la libertad o la integridad física, por ejemplo, pero en estos casos los bienes jurídicos tutelados son esos, la Hacienda Pública y la buena función pública”, explicó Campos.

En cuanto a cada una de las causas, el abogado señaló que el tráfico de influencias comprende cuando un funcionario “aprovecha la posición de poder para obtener a cambio un cierto favor o enriquecimiento. Un típico caso podría ser que yo vea en la Municipalidad de determinado cantón como funcionario público voy a contratar una empresa que tal vez es de mi amigo, y no a otra o no a otro; esto a cambio de un descuento o un favor, como el conocido caso de El Cementazo”.

“El incumplimiento de deberes es dejar la parte de los deberes tirados, es decir, no cumplir con lo que se tenga que hacer, porque a los funcionarios públicos se les exige ética, transparencia y probidad, esto según la Ley General de la Administración Pública y si un funcionario incumple con esto, por supuesto que puede ser acusado”, agregó Campos sobre las otras causas.

Finalmente, en cuanto a la influencia contra la Hacienda Pública, el experto señalo que se da cuando se presenta una causa de “peculado o la malversación de fondos, es decir, utilizar dineros que son para fines públicos de una manera errada, errónea o incluso para fines personales”.

“Un caso sencillo y básico es que me dan un carro para utilizarlo en el ejercicio de mis funciones, y yo lo agarre para irme a comprar el diario, y me lo llevo para un lugar X. ¿Qué hice? Gasté el carro, aunque yo le puse gasolina el carro no está ahí para eso, si no únicamente con fines públicos”, ejemplificó el abogado.

Según detalla la Ley, estos delitos pueden ser penados con hasta cinco años de cárcel, sumado a sanciones administrativas, y la imposibilidad de ocupar cargos públicos a futuro.