La Fiscalía de Niñez y Adolescencia recordó uno de los casos más dolorosos del 2024: la muerte de un niño de 5 años en Alajuela, víctima de constantes golpes propinados por sus propios progenitores.

Según lo indicado por Floribeth Rodríguez, fiscal coordinadora, el menor presentaba múltiples moretes en rostro, brazos y cuerpo.

Lea: Fiscalía: Bebé de 9 meses murió de hambre en Alajuela

Vecinos y familiares lo veían pedir comida en el barrio y llorar cuando lo obligaban a volver a casa. Incluso fue atendido en un hospital donde se constató la presencia de lesiones, pero no se activó el protocolo de niño agredido. Pocos días después, falleció a golpes.

Tras el deceso, las entrevistas revelaron que la comunidad conocía de la situación, pero nadie denunció. Para la Fiscalía, el caso demuestra las consecuencias de guardar silencio ante señales evidentes de violencia infantil.

“Una sospecha razonable puede salvar una vida. No es mejor quedarse callado, es mejor llamar”, reiteraron las autoridades del Ministerio Público.

La institución recordó que los niños pequeños son especialmente vulnerables, ya que no tienen forma de pedir ayuda por sí mismos. Por ello, familiares, vecinos, docentes y personal médico deben denunciar de inmediato cualquier sospecha de agresión.