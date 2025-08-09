La Fiscalía General de la República, dirigida por Carlo Díaz, arrancó una nueva investigación contra jerarcas del Poder Ejecutivo a raíz de la cancelación del concurso de licitación que mantenía el Gobierno para la revisión técnica vehicular en el país.

Así lo confirmó el departamento de prensa del Ministerio Público, quienes señalaron la apertura del expediente 25-000097-0033-PE contra tres funcionarios: la ministra de Salud y vicepresidenta, Mary Munive; el jerarca de Educación, Leonardo Sánchez; y el viceministro de Transportes, Carlos Ávila.

Según la denuncia penal, presentada por el abogado Miguel Jiménez, se alega dos situaciones; un roce legal con la decisión del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de declarar sin lugar el concurso que buscaba encontrar nuevas empresas para dar el servicio de revisión técnica vehicular, esto tras el vencimiento de Dekra en julio de este año.

“En la Sesión Ordinaria 0025-2025 de la Junta Directiva del Cosevi, integrada por los funcionarios denunciados, deciden dejar sin efecto la precalificación que, ya establecida en firme, utilizando un fundamento ‘novedoso’ pero ilegal”, señala el documento presentado ante la Fiscalía.

Segundo, que el nombramiento inicial de la empresa Dekra también presentaría roces legales al tratarse de una designación a dedo.

“La empresa fue favorecida desde un inicio con el otorgamiento de un permiso en precario para explotar sin ningún costo bienes del Estado, es decir, de todos los costarricenses”, señala el texto.

Diario Extra consultó a los diversos jerarcas sobre la denuncia.

La ministra Munive acotó que “hasta el momento no he sido notificada, desconozco la denuncia a la que se refiere, aún no había sido notificado por la Fiscalía”.

El viceministro de Transportes, Carlos Ávila, expresó: “Desconozco los alcances de la denuncia, razón por la cual me es imposible referirme a la misma”.

Finalmente, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cartera de Leonardo Sánchez, indicó que tramitarían la consulta.