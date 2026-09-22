Fiscalía investiga a jefa anticorrupción de la Municipalidad de San José por aparente tráfico de influencias

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) aperturó una investigación contra la jefa de la Oficina Anticorrupción de la Municipalidad de San José, de apellido Vallejo, por el aparente delito de tráfico de influencias.

Así lo confirmaron las autoridades judiciales a Grupo Extra, quienes señalaron que los hechos se investigan bajo el expediente 26-000317-1218-PE.

“La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que investiga a una persona de apellido Vallejo, quien fue denunciada por el aparente delito de tráfico de influencias. Esta es la única información disponible”, especificó el Ministerio Público.

El caso se remonta al 24 de junio de este año, cuando la funcionaria de apellido Vallejos habría ayudado, en apariencia, a que no se clausurara un puesto de venta de “tiempos clandestinos”.

Según relata el expediente de la Policía Municipal de San José, los oficiales detectaron que la encargada no contaba con el carné de adjudicataria y que tampoco se encontraba el responsable del puesto, por lo que procedieron con la notificación policial para suspender la actividad.

Ante la situación, la vendedora “llama al propietario del establecimiento”, activó el altavoz y los oficiales identificaron, en apariencia, la voz de Vallejo, jefa de la oficina de anticorrupción, la cual asesoraba a la vendedora indicándole que “por competencias no pueden cerrarle el negocio, que ello es un abuso de autoridad”.

La denuncia ante la Fiscalía fue presentada por el Departamento de Auditoría Interna del gobierno local de San José, esto tras la solicitud de investigación de la Asociación de Profesionales de la Municipalidad de San José, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Costa Rica y el Sindicato Municipal Capitalino de Trabajadores.

Según especificó la Fiscalía el caso se mantiene bajo investigación; Grupo Extra intentó conocer la posición de Vallejo, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

La Oficina de Anticorrupción de la Municipalidad de San José fue inaugurada en mayo del 2025, esto como parte de las promesas de campaña del actual alcalde, Diego Miranda.