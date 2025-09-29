La construcción de 125 viviendas en Naranjo debería representar una noticia positiva para las familias del cantón, sin embargo, el proyecto ha girado sobre conflictos y permisos irregulares, mismos que llevaron a investigaciones contra el anterior gobierno local, encargado del otorgamiento de permisos.

Tal y como confirmó el Ministerio Público a Diario Extra, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) mantiene investigaciones contra Juan Luis Chaves y Carlos Calvo, alcalde y segundo vicealcalde para el período 2020-2024.

“El despacho de la sede de Alajuela señaló que, dentro de la causa 24-000251-1218-PE, existe una investigación en contra de Calvo Quesada y Chaves Vargas por el presunto delito de tráfico de influencias”, especificó la institución a este medio.

Dicha investigación se lleva a cabo tras el otorgamiento de 125 pajas de agua a la empresa Mar Azul S.A., constructora donde el vicealcalde figuraba como presidente, para el desarrollo de los Condominios La Esperanza, en Naranjo; esto pese a la negativa del criterio técnico del gobierno local.

Dicha situación fue denunciada ante la Procuraduría General de la República, quienes mediante el informe N° PEP-INF-02-2024, alertaron al Ministerio Público.

“El señor Chávez Vargas presuntamente incumplió sus deberes de Alcalde, por apartarse de los principios éticos de objetividad e imparcialidad y lesionar el interés público, derivado del deber de probidad, y violentar el deber legal de inhibitoria establecido en el Código Procesal Civil al no separarse del conocimiento de los asuntos del señor Carlos Manuel Calvo Quesada, Vicealcalde Segundo y emitir la resolución N° MN-DAM-0175-2022 del 21 de junio de 2022, contraria a derecho y en posible afectación al interés público”, concluye el documento.

Municipalidad confirma irregularidades

Más allá del señalamiento técnico de la falta de disponibilidad de agua; el propio gobierno local de Naranjo advirtió las presuntas irregularidades en la construcción del condominio, esto mediante un informe de la Oficina Jurídica.

“En virtud de todo lo anterior, queda plenamente fundamentado que el oficio MN-DAM-0175-2022, es un acto administrativo firme generador de efectos jurídicos, que, si produjo y continúa produciendo consecuencias legales concretas en favor de la empresa desarrolladora Consultoría Mar Azul S.A.”, detalla el documento N-ALC-GJ-CRT JUR4024-2025 dirigido al actual alcalde Randall Vega.

El criterio jurídico, elaborado por la asistente legal Mariana Villareal, advierte que el exalcalde se extralimitó en sus funciones, ya que la competencia correspondía al Departamento de Acueducto Municipal.

Además, el documento señala que el permiso se concedió sin exigir los requisitos técnicos previos, como estudios de factibilidad o mejoras en la infraestructura del acueducto.

“Sin ninguna consideración o evaluación técnica o jurídica, el exalcalde procedió a su otorgamiento, como en efecto sucedió”, indica el texto.



Permisos municipales serían presuntamente ilegales.

El análisis también cuestiona la falta de motivación del acto administrativo, al no fundamentar jurídicamente la decisión; así como los señalamientos relacionados con que la decisión comprometió el interés público cantonal, al poner en riesgo la sostenibilidad del recurso hídrico.

“Otorgar una disponibilidad de agua sin contar con estudios que garanticen la sostenibilidad del recurso podría comprometer el suministro general, afectando a la población y al interés público cantonal”, se destaca.

Finalmente, el informe recuerda que el proyecto fue desarrollado por una empresa representada legalmente por un jerarca municipal en funciones, lo que configuraría un claro conflicto de intereses.

“La empresa desarrolladora es representada legalmente por el entonces Vicealcalde Segundo de la Municipalidad de Naranjo, señor Carlos Manuel Calvo Quesada, hecho por lo cual el Concejo Municipal resolvió que efectivamente se configuró infracción al régimen de abstención y probidad”; advierte el informe.

Grettel Vega Ministra de Vivienda “Hay muchas cosas en el ámbito legal, pero yo honestamente como ministra lo único que pido es que, si hay algo que hay que investigar, lo investigamos, no hay problema, pero los afectados de esto no podían ser las familias”.

Randall Vega Alcalde de Naranjo “Los técnicos municipales y el área jurídica de la municipalidad planteamos una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en una demanda de fondo sobre cómo se otorgó la disponibilidad de agua en aquel momento”.

Con esta información, el actual jerarca realizó una denuncia, por lo que actualmente el caso se encuentra además en el Tribunal Contencioso Administrativo.

Vivienda defiende proyecto

El condominio La Esperanza forma parte del sistema financiero de vivienda, ya que se desarrolló mediante un fondo superior a los ¢4.700 millones, provenientes del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi); es decir, fondos públicos.

Es por ello que Diario Extra conversó con Grettel Vega, actual ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos; entidad encargada de estos fondos, quien negó conocer las causas abiertas por aparentes irregularidades.

“No tengo conocimiento a cuál causa se refiere; pero que investiguen lo que tengan que investigar, eso ni siquiera estaba notificado”, señaló Vega a este medio.

La jerarca además aseguró que existía un criterio municipal que les avalaba el desarrollo del proyecto, y negó cualquier tipo de irregularidad en su construcción, pese al informe ya explicado. “Desde julio del 2023 se hizo la solicitud a la Oficina Jurídica de la Municipalidad, para que vean el nivel de transparencia, este criterio legal no salió al Banhvi, no salió por supuesto al Ministerio de Vivienda, si no desde el mismo gobierno local; y desde julio del 2023 quedó claro que no había ningún tema ilegal ni conflicto de interés, ni mucho menos”, agregó.