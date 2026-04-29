La Fiscalía General en Colombia ejecutó una amplia operación contra la cadena de ropa Lili Pink por un presunto caso de lavado de activos que superaría los 730.000 millones de pesos, equivalente a unos 200 millones de dólares.

La intervención se realizó en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos del país, impactando 405 tiendas, además de otros bienes vinculados a la investigación. El caso es resultado de más de una década de seguimiento por parte de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), que detectó patrones sospechosos en importaciones con valores subfacturados y transacciones fragmentadas.

Según las autoridades, la red habría utilizado un entramado de importadoras y comercializadoras para ingresar mercancía desde Asia, así como desde países como Líbano y Turquía, con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos. Posteriormente, los productos eran vendidos en el mercado local para dar apariencia de legalidad al dinero.

Las investigaciones señalan que estas operaciones incluían simulación de relaciones comerciales, división de transacciones y otras maniobras para dificultar el rastreo financiero. Además del presunto lavado de activos, se indaga un posible enriquecimiento ilícito por más de 430.000 millones de pesos y contrabando superior a los 75.000 millones.

Como parte del operativo, se impusieron medidas cautelares sobre 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Estos activos seguirán en funcionamiento mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

Las autoridades también confirmaron la emisión de órdenes de captura contra varios sospechosos vinculados a la estructura criminal, considerada de carácter transnacional.

El caso surgió a partir de investigaciones previas contra otras cadenas comerciales, lo que permitió identificar un modelo repetitivo de presunto contrabando y lavado de dinero en el sector. Incluso, no se descarta que más empresas estén bajo la lupa de las autoridades.

A pesar de la magnitud del operativo, las tiendas de Lili Pink continuarán abiertas mientras se desarrolla el proceso judicial, ahora bajo control de la Fiscalía.