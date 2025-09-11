La Fiscalía de Quepos y Parrita dirigió este jueves un segundo allanamiento en el Hotel Arenas del Mar, ubicado en Manuel Antonio, Quepos, como parte de la investigación por el fallecimiento de Miller Gardner, joven turista e hijo del exbeisbolista de los Yankees de Nueva York, Brett Gardner.

Durante la diligencia, el Ministerio Público ordenó el decomiso de prueba documental y digital para reforzar la causa penal que se tramita bajo el expediente 25-000350-0072-PE.

El primer allanamiento en este mismo hotel ocurrió el 28 de marzo, con apoyo de profesionales de Ingeniería de la Unidad Operativa de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos y de Ingeniería Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esa inspección permitió medir atmósferas peligrosas y detectar monóxido de carbono en la habitación donde se hospedó la familia Gardner.

A raíz de esos hallazgos y de la evidencia recabada en esa etapa, la Fiscalía determinó la necesidad de un nuevo operativo, con el fin de secuestrar otro tipo de información y confirmar o descartar la hipótesis de un posible delito de homicidio culposo, es decir, determinar si la muerte del menor se debió a una falta al deber de cuidado.

Por ahora, no hay personas imputadas individualizadas dentro del proceso. El fallecimiento de Gardner fue reportado el 21 de marzo, día en que se abrió formalmente la investigación.