Fiscalía General asume investigación contra diputada del PPSO por presunto soborno

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

La Fiscalía General de la República asumió la investigación contra la diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Ana Ruth Esquivel, por el presunto delito de soborno, debido a que la legisladora adquirió inmunidad al ocupar una curul en la Asamblea Legislativa desde el 1 de mayo.

El caso contra Esquivel no es nuevo, puesto que la investigación se conocía desde antes de que fuera electa diputada y está relacionada con un supuesto intento de soborno a una joven víctima de violación y privación de libertad. Lo que cambió ahora es la instancia encargada de investigar a Esquivel ya que el Ministerio Público confirmó a Grupo Extra que contra la legisladora se abrió la causa 26-001192-0431-PE, mediante un testimonio de piezas separado del expediente original.

“Debido a que Esquivel asumió como legisladora a partir de mayo del 2026, con lo cual obtuvo inmunidad, fue necesario abrir en contra de ella un testimonio de piezas, es decir, un expediente paralelo al principal”, informó la Fiscalía.

Ana Ruth Esquivel, diputada del PPSO por Puntarenas. Foto: Jorge Castillo.

Caso original sigue en Puntarenas

La investigación principal se tramita bajo el expediente 25-000116-0989-PE y continúa abierta en la Fiscalía Adjunta de Puntarenas.

En esa causa permanece investigado un abogado de apellido Moreno, también por el presunto delito de soborno.

Según explicó el Ministerio Público, la separación se produjo debido al fuero que ahora posee la legisladora.

“Lo anterior porque la legislación nacional establece que las investigaciones en contra de personas con inmunidad deben ser tramitadas por quien ostente el cargo de Fiscal General de la República”, indicó la institución.

Grupo Extra consultó al Partido Pueblo Soberano para obtener una reacción de Esquivel sobre el estado actual de la investigación. Desde la agrupación indicaron que no había declaraciones de la legisladora sobre el tema.