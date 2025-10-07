El Ministerio Público se manifestó conforme con la reciente decisión judicial que autoriza, por primera vez, la extradición de tres ciudadanos costarricenses: Celso Gamboa, Edwin López y Jonathan Álvarez.

“Esta resolución representa un hito importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho, y marca un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo el Ministerio Público.

Las autoridades indicaron que celebran la herramienta legal que refuerza la cooperación internacional y “contribuye al cumplimiento de las obligaciones” como país frente a tratados internacionales, particularmente en materia penal.

Además, explicaron que seguirán cooperando procesos de negociación con aquellas personas sujetas a extradición que aún enfrentan causas pendientes en el país, con el objetivo de “agilizar su resolución conforme a derecho y garantizar que la extradición se lleve a cabo de manera oportuna y efectiva”.

“Seguiremos trabajando de manera decidida y coordinada con las autoridades judiciales nacionales e internacionales para combatir la criminalidad transnacional y proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía costarricense”.