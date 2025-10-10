La Fiscalía General desestimó la causa 23-000065-0033-PE contra los diputados independientes Johana Obando y Luis Diego Vargas (antes miembros del Partido Liberal Progresista) por presunta legitimación de capitales.

Según explicó el Ministerio Público a Diario Extra, este expediente fue enviado a la Sala de Casación Penal con una solicitud de desestimación el pasado 18 de septiembre.

En el marco de esta investigación también apareció mencionada una persona identificada con los apellidos Liu Paniagua. Sin embargo, al no contar esta persona con fuero especial, su caso fue derivado a la Fiscalía Adjunta de Legitimación para el trámite correspondiente.

Como resultado de esta derivación, se abrió un nuevo expediente identificado como 23-000064-0033-PE. Este segundo proceso concluyó recientemente, en noviembre de 2024, también con una solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público.

El Ministerio Público desestimó el caso desde setiembre. Foto: Catalina Mairena

Ambos casos, aunque relacionados, siguieron rutas procesales diferentes debido a la condición particular de los investigados, aplicándose los protocolos establecidos para personas con y sin fuero especial dentro del sistema judicial.

Las solicitudes de desestimación presentadas por la Fiscalía en ambos expedientes sugieren que, tras la investigación realizada, el ente acusador no encontró elementos suficientes para continuar con el proceso penal contra los implicados por el delito de legitimación de capitales que inicialmente se les atribuía.

Este medio intentó conversar con Vargas, pero no respondió los mensajes.

Johana Obando, diputada independiente. Foto: Catalina Mairena

Mientras que Obando indicó en sus redes sociales:

“Hace algún tiempo se presentó una denuncia anónima en mi contra: una acusación sin fundamento, absurda, de principio a fin. Tras ser analizada, no se halló prueba alguna ni el más mínimo indicio de delito. Por eso celebro esta solicitud de desestimación. Soy plenamente consciente de que, por ser una voz opositora firme y vehemente, este tipo de denuncias seguirán apareciendo. Es una de las tantas estrategias para intentar acallar a la oposición, para amedrentar a quienes no nos doblegamos. Pero le reitero al pueblo de Costa Rica: no he participado ni participo en ninguna actividad ilegal, y por eso recibo con serenidad y satisfacción esta solicitud de desistimiento”, afirmó.