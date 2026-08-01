Fiscalía busca a sospechoso de falsificar documentos para adueñarse de propiedad

La Fiscalía Adjunta de San Ramón solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a Marco Antonio Pinchinat Segura, ya que es requerido por las autoridades judiciales para enfrentar un proceso penal, en el cual se persiguen los delitos de falsedad ideológica y estafa registral.

Los hechos

La investigación señala que la sociedad Central Park Limitada, propietaria de un inmueble ubicado en Escazú y valorado en más de ₡900 millones, fue víctima de un presunto plan fraudulento, con el cual intentaron apoderarse del bien.

Foto: Ministerio Público

El sujeto, en aparente coordinación con dos notarios apegados al proceso penal, habría confeccionado y protocolizado actas de una asamblea falsas, mediante las cuales se le otorgaban poderes y cargos de representación dentro de la sociedad, sin autorización de sus legítimos representantes.

Por lo que la Fiscalía atribuye a estas personas haber presentado esos documentos ante el Registro Nacional con el propósito de obtener facultades para disponer del inmueble. Sin embargo, las acciones fueron detectadas por la empresa propietaria, la cual adoptó medidas preventivas, como la inmovilización voluntaria de la finca y la revocatoria de los poderes inscritos, lo que le permitió impedir que el fraude se ejecutara.

Según las autoridades, el supuesto esquema se habría desarrollado entre finales de 2024 y octubre de 2025, mediante la utilización de documentos falsos, certificaciones notariales presuntamente contrarias a la realidad y el uso de un certificado de firma digital para respaldar las actuaciones cuestionadas.

Ante la situación, las autoridades piden a la población que, si cuenta con información que permita ubicar al imputado, puede comunicarse al Organismo de Investigación Judicial, por medio de la línea confidencial 800-8000-645.