La Fiscalía contra la Ciberdelincuencia alertó a la población sobre la importancia de desvincular, de manera inmediata, los números telefónicos en desuso que aún estén asociados a cuentas bancarias

Esto con el fin de evitar que la población sea víctima de estafas realizadas a través de la modalidad conocida como “SINPE mediante comando PASE”.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes?

Según la institución, investigaciones han revelado que los delincuentes utilizan este recurso como parte de sus métodos de estafa.



Posteriormente, los números son reasignados por las compañías telefónicas y acaban en manos de terceros, quienes los emplean para acceder de forma indebida a sistemas de transferencia de dinero.

Recomendaciones

La institución recuerda que no actualizar la información, aunque de forma no intencionada, le puede abrir la puerta a ser víctima de fraudes relacionados con sus cuentas bancarias.

Por eso, la Fiscalía le recomienda lo siguiente: