Fiscalía abre investigación por mercado negro de Tirzepatida falsa

El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación por el mercado negro de la Tirzepatida falsa que se vende en Costa Rica, un medicamento ilegal que se comercializa en el país a través de consultorios médicos, farmacias y redes sociales.

Las autoridades iniciaron el proceso judicial tras los reportajes de Grupo Extra que evidencian cómo comercializan el producto la red de distribuidores y las diferentes formas en las que se está vendiendo actualmente este fármaco.

“La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual confirmó que abrió la causa 26-000085-0621-PE. Sin embargo, el despacho señaló que, por tratarse de un delito de acción pública a instancia privada, lo que procede es localizar al representante de la marca, para determinar si tiene interés en ratificar la denuncia”, explicó el departamento de prensa del Ministerio Público.

Entre varios aspectos relacionados al funcionamiento y efectos en la salud que está provocando la venta de este medicamento, las publicaciones también revelan que los frascos que se comercializan en Costa Rica no provienen de Nordic Laboratories.

Además, ellos nunca autorizaron el uso de su marca en el país para este producto, pese a que las cajas aseguran que vienen de la casa matriz en Noruega.

La legislación costarricense contempla sanciones para quienes participen en la cadena de distribución de sustancias medicinales de forma irregular.

Según el protocolo de denuncias de Fedefarma, basado en el Código Penal vigente, los profesionales que recomienden o vendan productos adulterados, falsificados o sin registro se exponen no solo a multas, sino a penas privativas de libertad.

“Será reprimido con prisión de tres a 10 años, el que envenenare, contaminare o adulterare, de modo peligroso para la salud, aguas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o de una colectividad.

Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de ocho a dieciocho años de prisión” dice el Artículo 261 del Código Penal. Además, el Artículo 263 extiende estas penas a quienes comercialicen dichas sustancias, indicando que las sanciones serán aplicables “al que vendiere, pusiere en venta, entregare o distribuyere las sustancias o cosas peligrosas para la salud a sabiendas de su carácter nocivo”.

Bajo este marco, el suministro de Tirzepatida traída mediante contrabando, sin verificar su cadena de frío o mediante alguna mampara legal como las preparaciones magistrales que tenga algún tipo de irregularidad, podría ser tipificado como una distribución peligrosa.

Riesgo para la salud pública

La ausencia de un registro sanitario es una de las pruebas más contundentes sobre los peligros de un fármaco que no ha pasado por el filtro estatal de seguridad.

Victoria Hall, farmacéutica del Centro Nacional de Información de Medicamentos de la Universidad de Costa Rica (Cimed-UCR), recalca que el uso de estas sustancias es una decisión de altísimo riesgo ante la falta de validación de las autoridades.

“Evidentemente si el producto no está registrado, no se debería estar vendiendo en el país. En este momento los que tienen el registro son otros. Esta Tirzepatida de momento no”, explicó.

A través de una orden sanitaria emitida en 2025, el Ministerio de Salud identificó que este tipo de fármacos falsificados eran una amenaza directa a la salud pública. Esta alarma coincide con las preocupaciones de la FDA (Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) que ha detectado un aumento en el uso de versiones no aprobadas de agonistas del receptor de GLP-1.