Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, se refirió este miércoles a los 22 allanamientos desarrollados en el marco del Caso Éxodo, destacando que la estrategia del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se limita a encarcelar a las cabecillas, sino a asfixiar financieramente a las estructuras criminales atacando su patrimonio.

Díaz explicó que la red vinculada a alias “Sobrino” continuaba operando a pesar de que sus principales líderes se encuentran en prisión desde enero de 2025, lo que evidencia el fenómeno de la “persistencia criminal”.

“Nosotros no solo investigamos las organizaciones, a los líderes o mandos medios, sino que nos interesa mucho la legitimación de capitales y la persistencia criminal. Las organizaciones, pese a que los líderes están detenidos, continúan funcionando. Con este trabajo pretendemos prácticamente desarticular toda la organización, pero además resulta importante hacer ver que vamos a ir por los bienes de estas organizaciones”, aseveró el Fiscal General.

Productores capturados en sus casas y decomisos en proceso

Ante las consultas de la prensa, el jefe del Ministerio Público confirmó que los reconocidos productores de eventos masivos de apellidos Stockwell y Barboza fueron ubicados y aprehendidos en sus propias residencias al momento en que los grupos tácticos irrumpieron en los inmuebles.

Respecto al dinero, vehículos o prueba documental incautada dentro de las propiedades de los empresarios de espectáculos, Díaz indicó que los agentes judiciales y fiscales se mantienen en el sitio realizando las inspecciones correspondientes, por lo que el inventario final del decomiso continúa en desarrollo.