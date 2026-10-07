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El Fiscal General de la República, Carlo Díaz, se refirió este miércoles a los 22 allanamientos desarrollados en el marco del Caso Éxodo, destacando que la estrategia del Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no se limita a encarcelar a las cabecillas, sino a asfixiar financieramente a las estructuras criminales atacando su patrimonio.
Díaz explicó que la red vinculada a alias “Sobrino” continuaba operando a pesar de que sus principales líderes se encuentran en prisión desde enero de 2025, lo que evidencia el fenómeno de la “persistencia criminal”.
“Nosotros no solo investigamos las organizaciones, a los líderes o mandos medios, sino que nos interesa mucho la legitimación de capitales y la persistencia criminal. Las organizaciones, pese a que los líderes están detenidos, continúan funcionando. Con este trabajo pretendemos prácticamente desarticular toda la organización, pero además resulta importante hacer ver que vamos a ir por los bienes de estas organizaciones”, aseveró el Fiscal General.
Ante las consultas de la prensa, el jefe del Ministerio Público confirmó que los reconocidos productores de eventos masivos de apellidos Stockwell y Barboza fueron ubicados y aprehendidos en sus propias residencias al momento en que los grupos tácticos irrumpieron en los inmuebles.
Respecto al dinero, vehículos o prueba documental incautada dentro de las propiedades de los empresarios de espectáculos, Díaz indicó que los agentes judiciales y fiscales se mantienen en el sitio realizando las inspecciones correspondientes, por lo que el inventario final del decomiso continúa en desarrollo.
“Para nosotros quitarles los bienes es fundamental. Con esto prácticamente le quitamos el músculo a esta organización”, concluyó el Fiscal General, resaltando que la meta de esta segunda fase es inmovilizar una suma millonaria en dólares e inmuebles adquiridos con dinero del narcotráfico.