Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, reveló en el programa “En Contexto” de Extra Radio, que su madre es quien mantiene mayores preocupaciones ante su decisión de buscar continuar al frente del Ministerio Público.

Díaz explicó que antes de decidirse a optar por un nuevo periodo, conversó con su familia debido a las presiones, críticas y ataques que conlleva el cargo. Aunque recibió el respaldo de sus allegados, reconoció que su madre continúa inquieta.

“A la que tenía que convencer y creo que nunca la convencí fue a mi madre. Esa es la persona, digamos, más nerviosa en mi familia”, expresó Díaz.

El jerarca del Ministerio Público señaló que personalmente puede enfrentar los cuestionamientos derivados de su función, pero reconoció que estos también repercuten en quienes lo rodean.

“Yo eso lo puedo llevar, yo no tengo ningún problema, pero la familia generalmente se ve muy afectada y yo los quise tomar en cuenta”, afirmó.

Fiscal sobre lo dicho por su madre: “Yo paso orando”

Díaz explicó que su madre permanece pendiente de las críticas, las redes sociales y las noticias relacionadas con su trabajo. Esa exposición, aseguró, hace que viva con preocupación lo que ocurre alrededor de su hijo.

Al preguntarle qué le decía su madre ante la posibilidad de permanecer en el puesto, el fiscal resumió su respuesta.