Fiscal general: “No hemos cedido ante ninguna presión”

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

El fiscal general Carlo Díaz afirmó que si se mantiene en el cargo continuará defendiendo la independencia del Poder Judicial.

Foto: Sergio Espinoza

Tras una consulta del magistrado Rafael Segura, indicó que hará que el Ministerio Público sea un pilar fundamental del Estado de Derecho.

Díaz aseguró que durante su gestión de estos cuatro años, el Ministerio Público no ha cedido ante las presiones externas: “no hemos cedido ante ninguna presión”.

Además, señaló que es uno de los temas más difíciles de abordar, tras el recorte presupuestario que ha venido teniendo el Poder Judicial en los últimos dos años.