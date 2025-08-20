Carlo Díaz, Fiscal General de la República, confirmó que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se encuentra actualmente en el país.

Además, según detallo Díaz, el fiscal y los investigadores que tramitan el caso en Texas sobre la extradición de Celso Gamboa, también están en el país e incluso han mantenido reuniones con las autoridades costarricenses.

“La reunión es con la DEA, pero ayer (martes 19 de agosto) también estuvo el fiscal que tramita el caso en Texas y también estuvo los investigadores que llevan estos casos en Texas. La reunión no solo fue con la DEA y fue incluso aquí en Costa Rica. Ellos están aquí y ayer se reunieron con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y conmigo”, afirmó en los micrófonos de Extra Radio 92.3 FM.

Según destaco el fiscal, se trataron de reuniones apartes, primero con el OIJ y luego con su persona.

“Yo me reuní con ellos y ahí tocamos ese tema, precisamente de la posible incautación de bienes, producto en este caso de las actividades del narcotráfico de estas personas”, destacó.

Según confirmó Díaz, la DEA ya tendría seleccionado los bienes que serán objetivo de retiro y de una eventual incautación cuando el proceso inicie en Estados Unidos.

“Es como el interés que ellos tienen en el caso y venir a realizar también todas las coordinaciones que sean necesarias. Nosotros también nos pusimos a disposición de ellos y lo hemos estado. Estas investigaciones y estos objetivos conjuntos, tanto de la DEA, como el Ministerio Público de Costa Rica, el OIJ, vienen prácticamente desde agosto del año pasado, ya tenemos un año en eso”, destacó.

Carlo destacó que la DEA y el fiscal de Texas tendrán más reuniones, pero que desconoce con quienes serán.