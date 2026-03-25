Fiscal de EE.UU. señala motivación financiera para colaborar con el narco

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Justin Simmons, fiscal federal de Texas, aseguró que criminales del perfil de Celso Gamboa, tienen como principal motivación el tema financiero, para colaborar con grupos organizados dedicados al tráfico internacional de drogas.

Estas manifestaciones las realizó anteriormente a Grupo Extra, donde dio detalles de las labores de las autoridades para combatir el tráfico internacional de drogas proveniente desde la región de Latinoamérica.

“Creo que existe una gran motivación financiera para colaborar con estas organizaciones criminales transnacionales”, afirmó. Simmons destacó que el gobierno estadounidense hace hasta lo imposible para proteger a los ciudadanos estadounidenses de esta problemática.

Edwin López ya está en registros.

Foto de Gamboa en la cárcel.



“La cocaína y la metanfetamina han arruinado millones de vidas estadounidenses, no olvidemos eso, por lo tanto, estamos 100% comprometidos con esta misión”, dijo.

En la actualidad, los costarricenses Celso Gamboa y Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, están atravesando un proceso judicial en suelo estadounidenses, tras convertirse en los primeros costarricenses en ser extraditados por temas de narcotráfico.

Tras la audiencia que tuvieron los nacionales, para la lectura de los cargos, ambos se habrían declarado no culpables.

En el caso de Gamboa, se le asignó una defensora pública y de acuerdo con su abogado en Costa Rica, Michael Castillo, tendrían más detalles hoy miércoles al intentar conversar con la funcionaria estadounidense. Los nacionales ahora se mantendrán en prisión provisional a la espera de que se discutan aspectos relacionados a su proceso judicial y se conforme un jurado que tendría participación en el juicio contra los extraditados, lo cual podría extenderse hasta mayo o junio.

Un comunicado de las autoridades estadounidenses describe a Gamboa como un “importante narcotraficante en Costa Rica”, mientras que a López Vega se le vincula en una conspiración para traficar drogas a Estados Unidos.