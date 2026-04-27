Fiscal confirma: Hay unas 20 personas en lista de extradición

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, reveló que actualmente el país mantiene cerca de 20 solicitudes de extradición activas, en su mayoría vinculadas a casos de crimen organizado.

“Sí, bueno, son aproximadamente unas 20 personas que se ha solicitado la extradición; ya con esta la tercera que ya se materializa”, afirmó.

Díaz detalló que algunos de estos procesos continúan en disputa en los tribunales, incluyendo apelaciones presentadas por el Ministerio Público.

“Hay una que estamos apelando, es en este caso el sujeto conocido como “Macho Coca”. Todavía no ha sido resuelta esta apelación, pero esperamos que sea positiva porque los argumentos que ha presentado el Ministerio Público son bastante fuertes y acordes a nuestra jurisprudencia constitucional”, indicó.

Además, explicó que existen casos en los que las solicitudes han sido reactivadas con nueva evidencia.

“Incluso tenemos también una doble solicitud, llamémoslo así, de extradición en este caso de otra persona que se había ya rechazado y ya la DEA presentó una nueva solicitud con hechos nuevos”, agregó.

El fiscal también destacó que este aumento responde al fortalecimiento de la cooperación internacional, especialmente con países europeos.