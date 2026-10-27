Firpo avisa al Saprissa: “Vamos a salir sin miedo”

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El equipo del Luis Ángel Firpo buscará hacer historia y eliminar al Deportivo Saprissa de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los salvadoreños afirman que vienen al país con mucho por ganar y esperan salir con la victoria de “La Cueva”.

“Lo de la semana pasada hubiera sido un partido perfecto su se concretaban todas las ocasiones que tuvimos. Sabemos y entendemos que tenemos que hacer lo mismo, salir sin temor, hacer nuestro juego y nos hemos caracterizado por jugarle con todo a cualquier equipo”, indicó el futbolista Lizandro Claros.

En el partido de ida, el Firpo tuvo, al menos, cuatro ocasiones de gol claras, pero no logró concretarlas gracias a la buena actuación del arquero Abraham Madriz.

“Esperamos que el portero de ellos no tenga una gran noche como la del juego pasado. Sabemos que es un estadio donde la gente está muy cerca y eso genera más presión, pero no tenemos presión de nada, ellos son los que tienen más presión y tienen que salir a darlo todo”, afirmó.

El técnico Marvin Solano, de nacionalidad costarricense, espera darle a su equipo la clasificación al máximo certamen del área, con lo cual, reafirmaría el proyecto que lleva de la mano con su asistente Kevin Sancho.

Saprissa jugará contra Luis Ángel Firpo este miércoles a las 6:30 p.m.