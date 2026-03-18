Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Un protocolo firmado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ayudará a detectar, abordar y reintegrar laboralmente a las víctimas de trata de personas.

La herramienta institucional busca abordar de manera integral los casos, proteger a las víctimas y avisar a autoridades como el Ministerio Público, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y otras entidades competentes sobre hechos relacionados.

El documento establece la identificación de indicadores de riesgo durante inspecciones laborales, servicios de intermediación de empleo, procesos de conciliación y atención al público.

Según la institución, es un instrumento que facilitará la respuesta ante posibles casos. Asimismo, alegan que la herramienta dotará al personal de inspección y a otras dependencias de la capacidad de reaccionar rápidamente al abordaje de este tipo de delitos.

El instrumento se elaboró mediante el acompañamiento técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desde el 2024.

De acuerdo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Andrés Romero, la trata de personas es penada internacionalmente y “se relaciona con otros delitos como el crimen organizado, delitos sexuales, trabajo forzoso, trabajo infantil, entre otros”.

Andrés Romero, ministro de Trabajo.

El evento se realizó en el Auditorio del Museo Calderón Guardia, donde participaron autoridades del MTSS, la OIM y representantes de instituciones vinculadas para la atención de estos delitos.