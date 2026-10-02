Firma británica abre su primera oficina en Costa Rica

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

La firma británica Arbolus Technologies abrió su primera oficina en Costa Rica y prevé aumentar su planilla entre 100 y 120 trabajadores durante los próximos dos años, como parte de su estrategia de expansión en las Américas.

La empresa inauguró sus instalaciones en Zona Franca Ultrapark II, en Heredia, desde donde desarrolla proyectos de investigación para firmas de consultoría, fondos de inversión y empresas con operaciones en Estados Unidos.

“Costa Rica se ha convertido en una parte estratégica de nuestro crecimiento en las Américas. Esta nueva oficina demuestra nuestro compromiso con la operación y nos brinda una base sólida para seguir desarrollando un equipo especializado, con mejores condiciones y nuevas posibilidades de crecimiento”, señaló Samuel Glasswell, fundador y CEO de Arbolus.

La compañía comenzó sus operaciones en el país con aproximadamente 30 colaboradores y contempla ampliar ese equipo en los próximos dos años. Los puestos estarán relacionados con servicios profesionales, gestión de proyectos, administración de cuentas, desarrollo de negocios, finanzas y administración.

Desde Heredia, la empresa gestiona de manera integral proyectos para clientes de las Américas. Entre sus funciones están analizar las necesidades de cada cliente, identificar y seleccionar especialistas, coordinar entrevistas y encuestas y desarrollar actividades de gestión de cuentas y negocios dirigidas al mercado estadounidense.

“La llegada de Arbolus Technologies demuestra la confianza que genera Costa Rica como destino para empresas de servicios globales y para inversiones provenientes de distintos mercados. Desde Comex trabajamos para atraer más inversión de alto valor y, al mismo tiempo, diversificar los países de origen de las empresas que llegan al país”, afirmó Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.

Arbolus funciona como una plataforma tecnológica que conecta a firmas de consultoría, fondos de capital privado y de inversión, así como equipos corporativos, con especialistas de distintas industrias. La información obtenida mediante entrevistas con expertos y encuestas se utiliza en procesos de debida diligencia, análisis de empresas y estudios de mercado.

La operación también incorpora una biblioteca de conocimiento habilitada con inteligencia artificial, como parte de las herramientas utilizadas por la compañía para desarrollar sus servicios.

La llegada de Arbolus se incorpora a un sector de servicios multinacionales que desde Costa Rica exporta a más de 45 países, ofrece soluciones en hasta ocho idiomas y desarrolla operaciones en 18 áreas, según mencionó el Comex.

“Arbolus refleja la capacidad de Costa Rica para incorporar operaciones cada vez más especializadas y responder a la evolución de los servicios. Esta empresa, que se suma a las más de 350 compañías multinacionales del sector instaladas en el país, viene a aportar un modelo que integra investigación, análisis, tecnología y herramientas habilitadas por inteligencia artificial”, indicó Laura López, gerente general de Procomer.

Las posiciones previstas requerirán, entre otras capacidades, dominio profesional del inglés, investigación y análisis, comunicación oral y escrita, gestión de proyectos, evaluación de especialistas y manejo de plataformas digitales y herramientas de inteligencia artificial.